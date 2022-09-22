القاهرة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيسة كوسوفا فيوزا عثماني، لإعادة النظر في وضع سفارة بلادها في القدس المحتلة.جاء ذلك خلال لقائه برئيسة كوسوفا على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك حالياً.وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الموقف الذي اتخذته الإدارة السابقة لكوسوفا بافتتاح سفارة في القدس في عام 2021 - وإن كان قراراً سيادياً من جانب الدولة - إلا أننا نعده يُمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يعد القدس مدينة تحت الاحتلال ولا يُقر بها عاصمةً للكيان الغاصب.وناشد أبو الغيط رئيسة كوسوفو بضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي لا يعكس عُمق العلاقات التي تجمع عدداً من الدول العربية بشعب كوسوفا.// انتهى //22:33ت م0184