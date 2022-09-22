نيويورك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، قمة "الأولوية" بتنظيم من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتضمن المستجدات والفعاليات الدولية القادمة والدراسة الاستطلاعية العالمية الرامية إلى تحديد الأولوية الأهم لكل فرد.وقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، في بداية القمة عرضاً مرئياً تناول فيه أعلى الأولويات للبشرية ونتائج الدراسة الاستقصائية العالمية التي قامت بها المؤسسة، التي تكشف عن الأولوية الأولى من حيث التركيبة السكانية والقارية، وذلك لبناء خارطة طريق مبتكرة لمساعدة الإنسانية على الانتقال لمساعدة البشرية على البقاء والازدهار في عالم جديد معقد.وأوضح أن التقارير الواردة عن الأولويات تغيرت عن الأمس، مبيناً أن العالم يعيش تجربة مختلفة عن السابق، مؤكداً أن المؤسسة قامت بهذا التقرير في 13 دولة لتفهم التوجهات الحديثة، التي يمكن أن ترى الاقتصادات الناشئة للبلدان التي تمثل ما يقرب من 50.3? من السكان وترى على الخريطة الموضحة للدول.وقال: "في النتائج العشر الرئيسة من التقرير، لاحظنا أن الناس إيجابيون جداً بشأن أنفسهم، حيث أن 77% من الأشخاص العاديين في البلدان كانوا يسيرون في الاتجاه الصحيح"، مبيناً القيام بتحليل آخر يوضح العلاقة بين التفاؤل والناتج المحلي الإجمالي الذي يمكن أن يحقق تحسناً تدريجياً في نظرة المواطن من خلال الاهتمام بأولوياته.وأفاد أن 53% في البلدان ذات الدخل المرتفع يتمتعون بحياة أفضل غذائياً.// انتهى //22:42ت م0185