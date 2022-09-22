تبوك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسشاركَ مطارُ الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة بتوزيع العديد من الهدايا والورود والأعلام على المسافرين القادمين والمغادرين من المطار، وعلى منسوبي المطار.وشاركت إدارة المطار المسافرين والأهالي هذه الفرحة بإقامة العديد من الفعاليات التي تخلَّلها تقديم تذكرتي سفر مجانية، وإقامة عدد من العروض والأغاني الوطنية للتعبير عن مشاعر الفرحة، إضافة إلى توشُّح المطار ومداخله الخارجية والداخلية بالأعلام الوطنية والبالونات والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة.// انتهى //23:14ت م0191