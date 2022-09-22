تبوك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأقامَ فرعُ وزارة الرياضة بمنطقة تبوك-اليوم- العديدَ من المبادرات والفعاليات والبرامج الرياضية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، وذلك بمقر مدينة الملك خالد الرياضية،التي تستمر 3 أيام.ويهدف الفرع من خلال تنفيذ هذه الفعاليات التي حملت عنوان بطولة "كأس اليوم الوطني 92" إلى التعريف بما شهدته الرياضة في المملكة من قفزات تدعمها وإستراتيجيات انتهجتها وزارة الرياضة من أجل تحقيق الاستدامة لمؤسسات القطاع الرياضي وتطورها، وسارت بخُطا متسارعة في هذا المجال؛ مما جعلها تنتقل إلى مرحلة جديدة من التميز في تحقيق التنمية الشاملة وتنمية جودة الحياة بجميع مناطق المملكة بما يخدم مصالح شباب وفتيات هذا الوطن الغالي، نظير الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة أيَّدها الله.وتضمَّنت الفعاليات إقامة المنافسات الكروية للصالات لفئتي الشباب والأولى، ومنافسات مفتوحة في مسبح مدينة الملك خالد، حيث بلغ عدد الأندية الكروية المشاركة 8 فرق للدرجة الأولى، و4 فرق لدرجة الشباب ، يمثلون مختلف الأندية الرياضية بالمنطقة، إضافة إلى تقديم العديد من الجوائز والهدايا للفائزين، وتسليط الضوء على ما حظيت به منطقة تبوك من نهضةٍ رياضية عبر بناء مدينة الملك خالد الرياضية التي أُنشئِت عام 1407هـ، باحتوائها على العديد من المرافق المتكاملة.// انتهى //23:18ت م0192