أبها 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واستحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، دشَّن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية - اليوم- أولى جولات بطولة السعودية تويوتا للراليات 2022 "رالي عسير"، وذلك من حديقة سما أبها؛ استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة صباح غدٍ الجمعة في محافظة طريب ومراكزها شرق منطقة عسير، بإشراف وزارة الرياضة ودعم من هيئة تطوير منطقة عسير.وأعطى شارة البدء للسيارات المشاركة في الرالي كلٌّ من الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام الحزامي ومدير عام إدارة الوجهات السياحية والفعاليات بهيئة تطوير عسير حاتم الحربي، مع إعلان أسماء المشاركين في البطولة.وتضمَّنت البطولةُ مشاركةَ بطل العالم في الراليات الصحراوية " الباها" يزيد الراجحي الذي سيكون في مقدمة المنطلقين بهذا الرالي، ويرافقه ملاحه الألماني ديريك زيتزويتز ضمن فئة T1، وينافسه التشيكي ميروسلاف زابلتان صاحب الخبرة الكبيرة في الراليات الصحراوية، بالإضافة إلى منيف السلماني ومثنَّى الشمري ومحمد التويجري، وفي فئة T2 سيكون احمد الشقاوي وجعفر القحطاني من فريق حرس الحدود, فيما تشارك بطلة العالم في الموسم الماضي دانيه عقيل في فئة T3 بمرافقة ملاحها الأوروغواياني سيرجيو وستكون منافستها مع كلٍّ من صالح السيف وعبدالله الشقاوي، وفي فئة T4 يشارك بطل سباقات الدرفت سعيد الموري الذي يملك رصيداً جيداً من الخبرة في الراليات، ليواجه للمرة الأولى البطلة الصاعدة مها الحملي.يذكر أن رالي عسير يعدُّ أولى جولات بطولة السعودية تويوتا للراليات، التي تتبعها 3 جولات في كل من القصيم وحائل وجدة لتنتهي البطولة قبل نهاية شهر ديسمبر من هذا العام.// انتهى //23:38ت م0193