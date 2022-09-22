جدة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسالتقي المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لأفغانستان السفير طارق علي بخيت - اليوم -الممثلَ الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان توماس ويست، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المرأة رينا أميري، وذلك على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.وبحث الطرفان آخر المستجدات في أفغانستان والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات في المجالات الإنسانية والاقتصادية.// انتهى //23:40ت م0194