تبوك 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم بجادة الأمير فهد بن سلطان بتبوك أولى فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ ٩٢، التي تنظِّمُها جمعية الثقافة والفنون بتبوك بالتعاون مع أمانة المنطقة, وتستمر ثلاثة أيام.وشملت فعاليات المهرجان عروضاً للمسرح التراثي والفنون والألعاب الشعبية وأوبريت "افرحي يادارنا" و"سيف وعلم" و"الراوي" وركنًا للتصوير وآخر للفنون التشكيلية، وعددًا من الفعاليات الأخرى المتنوعة.وأوضحت الجمعية أن المهرجان يضمُّ أكثرَ من 48 فعالية للتعبير عن عمق الثقافة والفنون السعودية في وجدان المجتمع, مبينةً أن الفعاليات اتَّسمت بالتجديد والتنوُّع؛ لتحقيق التكامل في تقديم كل ما يرتقي بالمشهد الثقافي ويعزِّز ويرسخ القيم الوطنية, بتعدد مواقعها لتشمل جادة الأمير فهد بن سلطان، وحديقة تبوك المركزية.// انتهى //23:42ت م0195