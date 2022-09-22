الرياض 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسأصدرَ برنامجُ تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- فيلمًا وثائقيًّا تحت عنوان "لوحة تنمية"، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.وجاء الفيلم ليحكي قصة تنمية القدرات البشرية في المملكة ابتداءً من عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وصولاً إلى عهدِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-حيث يحكي الفيلم مراحلَ التطور التي مرت بها المملكة ابتداءً من مرحلة التوحيد ومرورها بعدد من المراحل التي تحمل في ثناياها العديد من الإنجازات المميزة والقصص التاريخية لأبناء الوطن، مشتملًا على العديد من المقاطع القصيرة التي تبيِّن التميُّز الذي حملته كلُّ مرحلة من هذه المراحل.ويُختتمُ الفيلم الوثائقي بمرحلة الريادة، التي تعكس لوحة التنمية التي رُسمت في المملكة خلال 100 عام، والجهود المبذولة في تطوير قدرات أبناء وبنات الوطن، وصولًا إلى رؤية المملكة 2030 التي اهتمت بالمواطن السعودي الذي تمثل قدراته ومهاراته مستقبل تنمية هذا الوطن.ودعا البرنامج أبناء وبنات الوطن إلى الاطلاع على الفيلم لمعرفة قصة وتاريخ تنمية القدرات البشرية التي قامت بها المملكة منذ توحيدها على حساب البرنامج في منصة توتير .// انتهى //23:45ت م0196