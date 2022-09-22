المنامة 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واستشارك مملكة البحرين المملكة العربية السعودية باحتفالاتها باليوم الوطني الـ 92، نظراً لما يربط بين البلدين من علاقات أخوية تاريخية.وتوشحت البحرين بمختلف محافظاتها، في عدد من المباني والمرافق والمعالم باللون الأخضر وعلت مظاهر البهجة والفرح لدى الشعب البحريني مشاركين شعب المملكة هذه المناسبة، تجسيداً لعمق الروابط التي تجمع المملكتين.// انتهى //23:49ت م0198