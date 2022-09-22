نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندريس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات البيئة والمناخ والجهود المبذولة بشأنها.كما أعرب الجبير عن شكر وتقدير المملكة لدعم نيكاراغوا لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة الرياض.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //00:07ت م0001