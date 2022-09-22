نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف - أمس -معاليَ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة خطة العمل المشتركة، وأوجه تعزيز العلاقات في المجالات كافة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، كما تم مناقشة الخطوات المهمة التي قطعتها الشراكة الخليجية - المغربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية.// انتهى //00:38ت م0002