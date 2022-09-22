جدة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسشهدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، حفلَ إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور عددٍ من أصحابِ السموِّ والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولي القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة.وألقيت - خلال الحفل- كلمات بهذه المناسبة الوطنية لمعالي وكيل إمارة منطقة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالمملكة تحدثوا من خلالها عن النجاحات والإنجازات المتوالية للمملكة في مختلف الأصعدة.عقب ذلك ألقيت قصائد شعرية بهذه المناسبة، ثم شارك سموُّ الأمير خالد الفيصل والحضور في أداء العرضة السعودية.// انتهى //00:40ت م0003