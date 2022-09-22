جيزان 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستشاركُ أمانةُ منطقة جازان وبلدياتها الـ25 التابعة لها أهالي المنطقة احتفاءَهم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بتركيب 179 مجسمًا جماليًّا مضيئًا في شوارع مدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة ، تحتوي على بعض العبارات والشعارات الوطنية، إلى جانب تركيب 9328 علمًا؛ ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية .كما زرعَتِ الأمانةُ 70 ألف زهرة في مختلف الشوارع والميادين،وزيَّنَت 6780 من أشجار النخيل والأعمدة بالإضاءة الخضراء ، وقامت بتركيب 2438 لوحةً بهوية اليوم الوطني ، إلى جانب تزيين وإنارة الواجهات البحرية والشارع الثقافي، وتركيب لوحات يونيبول وموبي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسة والمنشآت البلدية؛ احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني .كما تشاركُ الأمانةُ وبلدياتُها في توزيع 8848 من الأعلام والشعارات الوطنية كهدايا لزوار الفعاليات والمرافق البلدية.// انتهى //00:44ت م0004