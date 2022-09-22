نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير المناخ والبيئة بمملكة النرويج إسبن بارث إيدن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يتعلق في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سينعقد في نوفمبر المقبل، والجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //00:46ت م0005