جيزان 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م واسانطلقَت فعالياتُ الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة التي تنفِّذها الهيئة العامة للترفيه بمنطقة جازان ، وذلك بجوار القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان .وتتضمَّن الاحتفالية التي تستمرُّ حتى يوم السبت المقبل ، مسرحًا مفتوحًا يتضمَّن تقديمَ الفنون الشعبية والعروض الفلكلورية وألعابًا حركية وعروض الأطفال ، إلى جانب بوثات تجارية لبيع المنتجات التراثية وأركان للحرفيين ومنطقة الألعاب.كما تضمُّ الفعالياتُ منصةً للعروض ، لعرض تراث المملكة بطريقة حديثة ، ومعزوفات وطنية ، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 05:00 مساءً حتى 12:00 صباحاً.// انتهى //00:51ت م0007