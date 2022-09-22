نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بنيويورك أمس، نظيرَه الأذربيجاني أوغلو بيراموف، حيث سلَّمه رسالة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون الموجهة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تتضمَّن دعوته للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر مطلع نوفمبر المقبل، بصفته الرئيس الحالي لحركة دول عدم الانحياز.وجرى اللقاء على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يرأس لعمامرة وفد الجزائر المشارك في الدورة.// انتهى //01:09ت م0009