نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزيرة تغير المناخ في جمهورية باكستان الإسلامية شيري رحمن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يتعلق في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سينعقد في نوفمبر المقبل، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //01:10ت م0010