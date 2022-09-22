القاهرة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسطالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، المجتمع الدولي بالتزامه في دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.جاء ذلك خلال مشاركته أمس في الاجتماع الوزاري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد- في تصريح - أن شكري أكد أهمية الاجتماع لما يبعثه من رسالة سياسية جماعية بدعم عمل الوكالة على ضوء ما تواجهه من أزمة حادة لتوفير التمويل المطلوب لعملها، معرباً عن تقديره لعمل الوكالة في توفير مختلف الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي تشهدها الساحة الدولية.// انتهى //01:15ت م0013