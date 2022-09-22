نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير خارجية بوليفيا روخيليو مايتا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق المشترك في العديد من المواضيع المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتطرقا إلى الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //01:18ت م0014