نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسناقشت الجلسة الأولى من قمة "الأولوية" التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأولوية القصوى للإنسانية.وأوضح المشاركون أهمية التركيز على عدد من الجوانب منها التعليم عالي الجودة، وخفض معدل الجريمة، مشيدين بالتقرير الذي أطلقته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.وأشار المشاركون إلى أن التقرير تناول جوانب مهمة هي الازدهار والرفاه والصحة النفسية، التي يجب أن تضعها الدول بمنظور الأولوية لنجاح المجتمعات وتقدمها.// انتهى //01:39ت م0015