اليوم الوطني / الآليات والسيارات المستخدمة قديماً للقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية تستوقف زوار واجهة الرياض
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
استوقفت آليات وسيارات قطاعات وزارة الداخلية الأمنية المستخدمة قديمًا زوار معرض وأجنحة الوزارة المقام في واجهة الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 92 للمملكة .
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضاً وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية، وذلك خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر الجاري.
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