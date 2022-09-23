الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساستوقفت آليات وسيارات قطاعات وزارة الداخلية الأمنية المستخدمة قديمًا زوار معرض وأجنحة الوزارة المقام في واجهة الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 92 للمملكة .تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضاً وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية، وذلك خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر الجاري.// انتهى //02:25ت م0018