الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستنظم القوات الخاصة للأمن والحماية العديد من العروض العسكرية والتوعوية والترفيهية في عدة مواقع عامة في منطقتي الرياض والشرقية، احتفالًا باليوم الوطني الـ (92).وتشارك القوات مع قطاعات وزارة الداخلية في (عز الوطن)، وذلك بعروض ميدانية وآليات حديثة وكتل الهرولة الخاصة، وبرامج تعريفية وتثقيفية وترفيهية من خلال جناح للتعريف فيه بمهامها المتعددة وبعض الآليات المختلفة والمقتنيات الخاصة، وفي منطقة الشرقية بمسيرة مكونة من فرقة الخيالة، وعروض شهدت تفاعل الحضور من المواطنين والمقيمين بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.// انتهى //02:40ت م0020