الطائف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسقامت أمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة لها، بتركيب أكثر من 14 ألف علم في الشوارع والميادين الرئيسية للمحافظة، إضافة إلى الشاشات الإلكترونية التي تبث من خلالها الرسائل الوطنية ابتهاجاً واحتفاءً بالوطن.وتعمل أمانة الطائف مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على نجاح تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية المقامة فى المحافظة لتكتمل مظاهر الفرحة والاعتزاز بيوم الوطن.// انتهى //02:44ت م0021