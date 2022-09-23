جدة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس‎شارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، أمس ، في المؤتمر الدولي لدعم اللاجئين الفلسطينيين الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة.وأشار الأمين العام إلى أن ملايين اللاجئين الفلسطينيين يعانون طيلة عقود من التهجير والظلم والحرمان من حقوقهم المشروعة نتيجة للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المتواصل، منوهاً إلى ما تعانيه وكالة الأونروا حالياً من نقص في التمويل، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار الجمعية العامة 194، حاثاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل بشكل حاسم من أجل قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحالية بتجديد ولاية وكالة الأونروا.// انتهى //03:19ت م0023