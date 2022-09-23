نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسناقشت الجلسة الثانية من قمة "الأولوية" التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أمس، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موضوعات نبض الأولوية وتأثيرات الوباء.وتناول المتحدثون فيها نتائج تقرير المؤسسة وما إذا كانت النتائج مفاجئة أم متوقعة وما الذي يتطلبه تحقيق هذه الأولويات عبر المجتمعات المختلفة حول العالم.وتطرق المؤسس والرئيس التنفيذي لـ XPRIZE الدكتور بيتر إتش ديامانديز، في الحلقة الأولى من الجلسة التي كانت بعنوان ( نبض الأولوية - كيفية جعل عمر 100 عام كما لو كان 60 عامًا) لدخول الإنسانية عصر الطب حيث يكون مستقبل الصحة مدفوعًا بالتكنولوجيا والبيانات، وكيف يمكن التقدم في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والخلايا الجذعية وغيرها من الابتكارات من إطالة فترة الشباب.فيما كانت الحلقة الثانية بعنوان ( الدماغ المستيقظ ) حيث تناولت الدكتورة ليزا ميللر أستاذة علم النفس والتربية بجامعة كولومبيا، تسبب الوباء في زيادة القلق والاكتئاب بنسبة 25 % في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وكيفية أن يكون الأفراد الذين يتعافون من الإغلاق يعيدون التفكير في سيكولوجيتهم ويحولون الأزمة إلى فرصة.وأوضحت الدكتورة ميللر أن التحديات الثلاثة التي نواجهها في كل بلد أولها هو معدل أمراض اليأس ومعدل الموت بواسطة الانتحار، ومعدل الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات لدى المراهقين والشباب، مشيرة إلى ارتفاع معدل الأشخاص المعرضون لخطر الانتحار والأشخاص المعرضون لخطر التشخيص المزدوج للاكتئاب في أعقاب الوباء.// انتهى //03:29ت م0025