نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسناقشت الجلسة الرابعة من قمة "الأولوية" التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أمس ، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، موضوعات الأداء البشري المستدام والنهضة الجديدة.وسلطت الجلسة الضوء على أن الاقتصاد الإبداعي يولد ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم ويحقق إيرادات سنوية تقارب 2 تريليون دولار سنويا، بحسب تقديرات الامم المتحدة.وتناولت الجلسة على الصعيد العالمي أن الدول تعطي الأولوية لقضاء وقت الفراغ للثقافة والفن والموسيقى والترفيه بوصفها جوانب إثراء لـلمجتمعات الوظيفية والسعادة المستدامة كتعليم التقدم وصقل المهارات الجديدة، مبينة أن هناك تحول في نموذج حول كيفية قياس التنمية البشرية ومفهوم السعادة، كيف يمكن الاستثمار في الفنون وثقافة تحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم.وتطرقت الرئيس التنفيذي لشركة Hintsa Performance أناستينا هنتسا في الجلسة الرابعة إلى (الأداء البشري المستدام)، مفيدة أن ما يقرب من نصف جميع الموظفين عانوا على الأقل من مستوى معين من الإرهاق، وفقًا لمسح أجرته شركة McKinsey .وتساءلت هنستا أنه على سبيل المثال كيف يمكن أن يحافظ السائقين في الفورمولا 1 على الأداء القوي في المواقف السريعة والضغط العالي مع تجنب الإرهاق والحفاظ على الرفاهية، مؤكدة أن جوهر الأساس والطريقة التي يجب النظر بها إلى الرفاهية تبدأ في 3 أسئلة هل تعرف من أنت؟ وتعرف ما تريد؟ وهل أنت مسيطر على حياتك ؟.وأوضحت المديرة العامة لليونسكو سابقا إيرينا بوكوفا، أنه من خلال تجربتها في الأمم المتحدة فأن المنظمة تعمل على الترويج للصناعات الثقافية وللترويج للفكرة، مؤكدة أن لكل شخص هوية تتعلق بنوع المستقبل، وتتعلق تلك الهوية بالثقافة والخبرات الثقافية والمشارب المتنوعة.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافية بالمملكة محمد بن دايل، أنه لا يمكن جمع الناس معاً إلا من خلال الوصول إلى العمل أو إذا كان لديك الكثير من الشغف، مؤكداً أن المملكة عملت على تحفيز الشغف لدى العاملين من خلال برنامج جودة الحياة للأفراد حيث أن هذا البرنامج من حيث أهميته بالنسبة للمملكة يمثل آلية ثقافية لنوع من المواءمة ومعرفة أين يمكن الاستثمار ونوعية حياة الناس.// انتهى //04:43ت م0032