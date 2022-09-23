كانبيرا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها أن الحكومة الأسترالية ستقدم مبلغ 266 مليون دولار أسترالي على مدى ثلاث سنوات لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.وقال البيان :" إن هذه المساهمة ستساعد الصندوق في تحقيق أهدافه لمساعدة العالم على القضاء على هذه الأمراض وبناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة".يذكر أن الصندوق العالمي، الذي تأسس في 2002م، يعد آلية تمويل قائمة على شراكة دينامية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل مكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز)، والسل، والملاريا، بشكل يسهم في تعزيز المنظومات الصحية.// انتهى //05:03ت م0033