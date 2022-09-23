نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمس، معالي وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش مشاركةمعالي الأمين العام في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الخليجية - العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة، والحرص على كل ما من شأنه أن يُسهم في تعزيز الأمن و الاستقرار بالمنطقة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.// انتهى //05:34ت م0035