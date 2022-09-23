كانبيرا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأعلن مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس في بيان صادر عن مكتبه أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 15 مليون دولار أسترالي لمنطقة القرن الأفريقي واليمن.وقال البيان :" إن هذه المساعدات ستساهم في تأمين الغذاء والمياه وغير ذلك من أشكال الدعم الأساسية من خلال برنامج الغذاء العالمي والمنظمات غير الحكومية الموثوقة".// انتهى //05:36ت م0036