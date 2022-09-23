عام / أستراليا تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون دولار أسترالي لمنطقة القرن الأفريقي واليمن
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
كانبيرا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
أعلن مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس في بيان صادر عن مكتبه أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 15 مليون دولار أسترالي لمنطقة القرن الأفريقي واليمن.
وقال البيان :" إن هذه المساعدات ستساهم في تأمين الغذاء والمياه وغير ذلك من أشكال الدعم الأساسية من خلال برنامج الغذاء العالمي والمنظمات غير الحكومية الموثوقة".
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