عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
سيئول 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 29108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و565 ألفا و 21 حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل البلاد 68 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 28 ألفا و 855 حالة.
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