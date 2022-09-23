سيئول 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 29108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و565 ألفا و 21 حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل البلاد 68 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 28 ألفا و 855 حالة.// انتهى //06:51ت م0038