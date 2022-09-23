نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربارة ليف، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والمساعي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وسبل تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //07:00ت م0039