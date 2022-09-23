نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية كارلوس فاريا تورتوسا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود .// انتهى //07:30ت م0041