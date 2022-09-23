كانبيرا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسعقدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم، محادثات مع نظيرها وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقالت الوزيرة وونغ في بيان صادر عن مكتبها : " أجرينا محادثات بناءة ، حيث عبرت عن وجهات نظر أستراليا حول مجموعة من القضايا الثنائية والتجارية والقنصلية وحقوق الإنسان ، فضلاً عن الأمن الدولي والإقليمي".وأضافت "ستسعى أستراليا إلى التعاون مع الصين في المجالات ذات المنفعة والاحترام المتبادلين. وما زلنا منفتحين على الحوار والمشاركة مع الصين ، بما في ذلك مواجهة التحديات المشتركة".// انتهى //07:31ت م0042