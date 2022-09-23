نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ال77 بنيويورك.واستعرض اللقاء جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والنجاحات التي حققتها ميدانيا وانعكست إيجابا على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، كما بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو التي تقدم مساعدتها للقوات العراقية في مجال التدريب والمشورة.// انتهى //07:40ت م0043