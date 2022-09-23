نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أمس ، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأكد معالي الأمين العام دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام، كما تم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والدور الكبير الذي يقوم به مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //07:57ت م0044