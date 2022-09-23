القاهرة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في تحقيق أهداف الدولة خاصة ما يتعلق بالتنمية، بترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات والبرمجيات، وتكنولوجيا الشمول المالي.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، وتناولت أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ومنها البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونوهت بالمحادثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وتناولت تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على وضع الأمن الغذائي العربي.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى تأكيد مصر أهمية التوصل لتسوية وحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، وتحذيرها من تأثيرها سلبيًا على الاقتصاد العالمي.// انتهى //09:02ت م0045