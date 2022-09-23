نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //09:26ت م0047