الرباط 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الدورة الـ 12 للاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد بنيويورك برئاسة مشتركة بين المغرب وكندا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتناقلت الصحف إعلان وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس، عن تحديد شهر نوفمبر المقبل موعدًا للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب واسبانيا، لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأوردت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في نيويورك إلى مزيد من العمل والقيادة من أجل مكافحة الأزمة المناخية.وتحدثت صحف المغرب عن تحذيرات الأمم المتحدة من أن نحو مليون شخص مهددون بالمجاعة بسبب الجفاف في القرن الأفريقي، وفي غياب مساعدات إنسانية عاجلة.// انتهى //09:50ت م0048