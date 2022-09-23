نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحث الجانبان سبل التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، إضافة إلى مجال تقديم الدراسات والاستشارات والبيانات.// انتهى //10:15ت م0050