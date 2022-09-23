إسلام آباد 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي عبر عن التهنئة لسموه بمناسبة اليوم الوطني وتمنياته للمملكة العربية السعودية بمزيد من التقدم والازدهار.واهتمت بكلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم باكستان في التغلب على كارثة الفيضانات.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة المصابين بالملاريا في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، وخاصة في إقليم السند الأكثر ضرراً.وتناولت صحف الجمعة متفرقات منها تأكيد باكستان دعمها لحق الشعب الفلسطيني، وعدم حدوث أي تغيير في موقفها الثابت تجاه إيجاد الحل السلمي للقضية الفلسطينية والداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تكون القدس عاصمتها.// انتهى //10:19ت م0051