تونس 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بوكيلة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرضا خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.وألقت صحف الجمعة الضوء على تأكيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن تحديات السلم والأمن في جميع مناطق العالم تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، إجراءات دولية منسقة؛ هدفها الأساسي ضمان سلام دولي دائم، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي، المطالب بصون السلم والأمن الدوليين، يتعين عليه أن يلعب دورًا حاسمًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة.وتناقلت صحف تونس إعلان إقليم جيانغشي وسط الصين، أمس حالة التأهب من المستوى الأحمر، لإمدادات المياه، للمرة الأولى، بعد أن تضاءلت أكبر بحيرة في البلاد، وهي بحيرة بويانغ للمياه العذبة، إلى مستوى قياسي.// انتهى //12:02ت م0056