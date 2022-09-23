نيويورك 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستناول معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار بعد التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم، مسلطاً الضوء على جهود وخطط المملكة‬ للاستثمار في القطاعات التي تركز على تحسين جودة الحياة.وأكد معاليه، في جلسة حوارية خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، أن للتكنولوجيا أثر كبير وجوهري على طريقتنا في الاستثمار والعيش وآليات التفاعل بين الشركات.وقال معاليه: ثبت لنا في ظل تفشي الوباء أن الاستعانة بالتكنولوجيا مهم للتعامل مع التحديات التي نواجهها وتوفير الفرص للمستثمرين.// انتهى //12:06ت م0058