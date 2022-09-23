سكاكا 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستنظم هيئة التراث فعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 في قلعة زعبل وبئر سيسرا بمنطقة الجوف, ولمدة ثلاثة أيام, تتضمن العديد من العروض والأكشاك, واللوحات الوطنية بهوية اليوم الوطني.كما تقيم الهيئة فعاليات بجوار بئر سيسرا تتضمن معارض الحرفيين, ومعرضاً للصور يعرف الزوار على عدد من المواقع التراثية في كافة أرجاء الوطن, وجدارية الرسم, واستديو للتصوير بهوية اليوم الوطني وركن القهوة السعودية, وعروض الدحة.// انتهى //12:16ت م0059