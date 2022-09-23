جدة 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واستزينت طرق وميادين محافظة جدة، بأكثر من 3500 علم احتفاءً باليوم الوطني تحت شعار "هي لنا دار"، كما أضاءت أمانة جدة نحو 450 مجسماً وميداناً باللون الأخضر ضمن فعالياتها التي شملت العروض الضوئية وأعمال الـ 3D Mapping في عدد من المواقع، إلى جانب العروض ثلاثية الأبعاد في مواقع متعددة أخرى.وأبرزت أمانة جدة التهنئة باليوم الوطني الـ 92 عبر الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة، بالإضافة إلى استضافتها إلى العديد من المعارض التوعوية والتعريفية بالشراكة مع القطاع (غير الربحي)، كما يحتضن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة اليوم، عروض الفنون الشعبية ومسرح الطفل.يُذكر أن أمانة جدة كثفت جهودها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة، كالحدائق والساحات العامة والشواطئ لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.// انتهى //12:54ت م0061