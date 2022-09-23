الرياض 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسإعداد - سعود الجنيدلإنّ استحضار سيرة الملك عبدالعزيز الحافلة بجلائل الأعمال، تعد من قبيل الاعتراف بفضله والوفاء بحقه والتذكير بقائد عظيم صنع تاريخه بنفسه وحقق أهدافه السامية، المتمثلة في التمسك بالعقيدة وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتأسيس مجتمع موحد يسوده الوئام والاستقرار عبر جهود متواصلة من الكفاح والبناء، نقلت هذه البلاد من حال إلى حال، وصنعت بتوفيق الله وحدة قائمة على مبادئ الإسلام، جسّدت معاني التلاحم بين الشعب وقيادته.لقد استحوذت شخصية الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – على عقول وقلوب العالم أجمع، فانبرت أقلام الكتاب والمفكرين حتى قرائح الشعراء تحاول جاهدة وصف هذا القائد الملهم وتناول عبقريته الفذة وصفاته القيادية، صفات رجل كان أمة في شخصيته العبقرية التي لا يمكن أن توصف إلا أنها ذات تميز وتأثير قوي.تتناول وكالة الأنباء السعودية في هذا التقرير شخصية الملك عبد العزيز كما رآها بعض شعراء المملكة العربية السعودية ودول الخليج، الذين أعجبوا بتلك الشخصية الفذة العبقرية، فألهبت مشاعرهم وفجرت قرائحهم.// الملك عبد العزيز في عيون شعراء المملكة //لقد واكب الشعراء في المملكة العربية السعودية مسيرة الملك عبد العزيز الحافلة بالمنجزات حتى غدا شعرهم سجلًا للأحداث التاريخية الكبرى التي عاصروها، وما قصائد ابن عثيمين وابن سمحان وابن بليهد والغزاوي إلا أصدق المثل على ذلك، حيث رصد هؤلاء الشعراء وغيرهم جوانب من حياتنا السياسية والاجتماعية والفكرية، وأوضحوا بعض الخفايا، وكشفوا عن بعض المواقف الإنسانية الرائعة التي تجلت في شخصية الملك عبد العزيز، وكانوا خير دعاة له أثناء مرحلة التوحيد والبناء، بل أنجح وسيلة إعلامية له –رحمه الله – ولدولته.وفتحت مناقب الملك عبد العزيز الحميدة وشيمه الرفيعة ومآثره الجسيمة أبواباً واسعة للقول تسابقت قرائح الشعراء تنهل منها، حتى جسموا الصفات النبيلة والأخلاق السامية في شخصه الكريم.يقول محمد بن عبدالله بن عثيمين "ابن عثيمين":لولاك ما كنت بالأشعار ذا كلفولا شريتُ بها معروف أحراروموقف الهون لا يرضى به رجللو أنه بين جنات وأنهارطوقتني كرماً نعمى فخرت بهابين البرية من بدو وحضّارفأنت الذي ألبستني منك نعمةلها في قلوب الحاسدين غليلُوقال أيضاً في قصائد مختلفة:مَلكٌ تَجَسَّدَ مِن بَأسٍ وَمن كَرَمٍكَالغَيثِ وَاللَيثِ في نَفعٍ وَفي ضَرَرِهو الملك الوهاب والضيغم الذيله العزمات الشم والفتكة البكرمفيد ومتلاف إذا جاد أو سطافما الأسد الضاري وما الوابل الهمرتبيت العطايا والمنايا بكفهلراجي نداه أو لخصم يمانعهوكالبحر في حال الرضا فيض كفهوكالبحر قل ما شئت إن جاش يغرقتقول عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد، عضو نادي أبها الأدبي، الدكتورة مريم الغامدي في كتابها "مدائح الملك عبد العزيز في الشعر السعودي دراسة تحليلة فنية": "إن تقدير الممدوح للشاعر له أثره في إبداع المدائح؛ لأن الشعور بالرضا ينتج عنه المدح بمشاعر وجدانية صادقة، وبخاصة عندما يجد الشاعر من يستحق المدح والإشادة، وقد وجد ابن بليهد في شخصية الملك عبد العزيز ما يستحق المدح بحق لتضحياته العظيمة من أجل شعبه، إضافة إلى رعايته – رحمه الله – لكل الناس وحرصه على مصالحهم".يقول ابن بليهد:تيممت في غبر البقاع ولا أرىيجوز على سفح الفرات التيممزجرت إليه العيس حتى رأيتهوقد أمه قبلي فصيح وأعجمفإن إبت مسروراً بعز ورفعةوقد عم كفى من أياديه أنعمفذاك وإلا في الفؤاد محبةومعرفة تبقى أجل وأعظموقال أيضاً:يعطي البعيد ولو شط المزار بهفيضاً تفرقه الكتاب والوزراوللقريب محل حين ينزلهكهف تلوذ به الأيتام والفقراويمّثل الملك عبد العزيز –رحمه الله – عند شعرائنا الرمز الحقيقي للقائد المسلم المؤتمن على رعاية شعبه الساهر على راحتهم العادل في معاملتهم المدافع عن حماهم لذا سجلوا في مدائحهم حسنات الملك وخدماته الجليلة لشعبه وأشادوا بالشورى التي حرص عليها الملك عبدالعزيز فكانت دستوره فيما يعرض عليه من أمور سياسته الداخلية والخارجية.لقد حفظ التاريخ أمجاد وبطولات تشير إلى ملك تجلت في شخصيته مظاهر العظمة والعبقرية، فلا غرو أن يتسابق الشعراء في تمجيده والثناء عليه وتسجيل مآثره ورصد منجزاته عبر مطولات شعرية لا تكلف فيها، عبروا فيها عما يكنون من إعجاب وتقدير لصانع دولة حضارية يشار إليها بالبنان.يقول فؤاد شاكر:العهد لم يبعد بأمجاد لهإن لم تكونوا قد رأيتم فاسألواهذا هو التاريخ فهو مجيبكموصراحة التاريخ لا تتأولعبدالعزيز مشى وكون أمةفرداً ولكن بالعزيمة جحفلمولاي إن الشعب نحوك شاخصوإليك يوكل أمره ويعوّلويقول أيضا:سجل الدهر في ثنايا سطورهسيرة تزدهي بأحرف نورهسجل الدهر سيرة لمليكعبقري الإدراك في تفكيرهلم يخلد لها الزمان نظيراًقبل عبدالعزيز في مسطورهوقد سعى الملك عبد العزيز جاهداً لخدمة شعبه، فمنحوه حبهم وتقديرهم، يقول عبيد مدني:فأنت الذي استهويت شعبك فانبرىجموعاً ووحداناً إليك تدفقوقد جزت أحناء الجوانح ممعناًإلى حيث يحويك الشّعاف المعمقوهل فوق إجماع القلوب دلالةعلى المثل الأعلى يوفيه منطقولا بدع أن نهفو إليك وكلنارجاءٌ وآمال وأنت المحققفي كل ما تحوي مزاياك شاهديسابق موهوب البيان فينطقمآثر فخر باسقات أصولهاوما المجد إلا ما يطول ويبسقويشير علي السنوسي إلى بعض الصفات الحميدة والسجايا الفاضلة التي يتمتع بها الملك عبد العزيز:صقر الجزيرة من ألقت أزمتهاإليه أقايلها والصارم الذكرعبد العزيز الإمام المرتضى خلقاًوسيرة يرتضيها الله والبشرمزجي الكتائب حتى يستبيح بهاما شرعته المواضي والقنا والسمروكان الملك عبد العزيز رحمه الله - بحسب الدكتورة الغامدي- يحب الشعر ويحث الشعراء عليه ويطرب له، لا سيما ما كان عضداً للدعوة ودعوة للدولة، فالدولة بحاجة إلى الأسنة المنافحة التي تشيد بأبطالها ورجالها.وتستشهد الدكتورة الغامدي لذلك بصالح بن سليمان بن سمحان الذي كتب أبياتاً للملك عبدالعزيز، أرّخ فيها لفتوحاته، وأثنى عليه في خطاب منثور، وحينما قرأ الأبيات، عاتبه الملك عبدالعزيز على ترك الإشادة والدعاء شعراً، فعاد الشاعر بقصيدة أخرى بدأها بالمديح وختمها بالدعاء.فكان الملك عبد العزيز يقدر قيمة الشعر السياسية والإعلامية بوصفه منبراً للتعبير عما كان سائداً في عصره ليقف معاصروه والأجيال القادمة على ما كانت عليه الأحوال قبيل عهده وما صارت عليه في عهده الميمون.// الملك عبد العزيز في عيون شعراء الخليج //رأى شعراء الخليج العربي في شخصية الملك عبد العزيز – بحسب الباحث سليمان بن عجاج العنزي- البطل المنقذ والمخلص من براثن الجهل المدقع، والتفرق الذي كاد يأتي على كل ما في الجزيرة العربية من قوة وشدة البأس، وأخلاق عربية وإسلامية أصيلة؛ لذلك انفجرت قرائح شعراء الجزيرة العربية في مدح الملك عبد العزيز والثناء عليه، وتعددت طرقهم في تناول شخصيته، حيث نظر شعراء الكويت إلى الملك عبد العزيز على أنه المخلص الذي قد تتحقق أحلام العرب والمسلمين على يديه، فهذا محمود شوقي الأيوبي يقول:يا حامي البيت الحرام أليَّةًلك في الفؤاد العهد من ولهانِفامدد يديك فكلنا بك نرتجيتشييد مجد شامخ البنيانِولقد أنطنا فيك أشطان المنىفافتل بكفك أطيب الأشطانِوفي السياق ذاته يقول الشاعر عبد الله نوري الموصلي:بك نال العرب عزًّا لا يسامىيا مليك العرب فخرًا واحتراماوظلام الليل قد كان ضحىفكأنا لم نرَ الليل ظلاماوبك المُلك زها وامتلأتبك أرض العُرب أمنًا وسلاماذاك ما تطلبه أوطاننافلنفاخر رتبة الجوزاء مقاماوعرَّج الشاعر عبد العزيز الرشيد في قصيدته المنشورة في مجلته (الكويت) على إصلاحات الملك عبد العزيز ومحاربته للفساد، حيث طرح تساؤلات في قوله:هل لداعي الإصلاح شهم مجيبأم لداء الفساد ثَمَّ طبيب؟هل حكيم يرد كل اعتلالوله في القضاء رأي مهيب؟ليجيب بعد ذلك بقوله:أيها السائل المُلحُّ رويدًاإن هذا اللحاح شيء عجيبليس هذا الذي تفتش عنهوبه الوقت والزمان يطيبغير عبد العزيز (سلطان نجد)من له العز والفناء الرحيبويثني الشاعر الإماراتي سالم بن علي العويس -في السياق ذاته- على ما أدخله الملك عبد العزيز إلى الحرمين الشريفين من إصلاحات وتطوير، وتقنية فريدة، وما يوليهما من اهتمام، فيقول:المسجدان مرفَّهان من الهناورصيف بين المروتين شهيدهوالغاديات الرائحات ومركزٌللكهرباء يغير عنه وقودهومُنضَّد فوق الرصيف له الفضاوالباخرات الماخرات تزيدهخشب ونعل للترام وعدةٌلِتلذ في البيت الحرام وفودهومهندسون وناسجون ومعهدٌقطعت على الدين الحنيف عهودهأما شعراء البحرين، فقد تغنوا كثيرًا بصفات الملك عبد العزيز وخلاله، التي ساد بها وعلا شأنه في جزيرة العرب، مثل الحكمة، والشجاعة، ونشر العدل والأمن والمحبة بين الناس، كما أظهروا الدعم والتأييد لما يقوم به من توحيد وبناء، وفي ذلك يقول الشاعر عبدالمحسن الصحاف:ماذا يقول المادحون بوصفهموبمن به كل الرعايا تقتديعم الفيافي أمنه فأكفنابسطت لتأدية الدعاء الأوكدِوفي القصيدة التي ألقاها بين يدي الملك عبد العزيز عند زيارته البحرين، يقول الشاعر عبدالرحمن المعاودة في آل سعود:إذا المجد لم يدعمه سيف وحكمةفما هو إلا خارجي مزيفُوفي الصيد من آل السعود بُناتهفهم فيه قد بزوا الأنام وينفواهم السادة الأخيار حلَّاهم الندىوهم خير من ساسوا البلاد وأنصفواهم الأمل المرجو للعرب هم لهمحماة إذا ما الغير عن ذاك يضعفُهم أنجبوا عبدالعزيز وحسبهممن العز هذا العبقري المشرِّفُويشيد الشاعر أحمد بن محمد آل خليفة في مرثيته للملك عبد العزيز بنشره للسلام والوئام بين الناس، إضافة إلى فضله وإحسانه الذي عرف عنه، فيقول:ذا قبر ضرغام الجزيرة فاقرؤواسِيرًا له حُفرت بحد سنانهِهذا الذي نشر الوئام وهللتمن فضله الدنيا ومن إحسانهِإن تسألوني يا رفاق فإنهقد مات بعد السبقِ في ميدانهِوأشار الشاعر الكويتي خالد الفرج الملقّب بـ "بشاعر الخليج" إلى أبرز صفة ذكرها شعراء الخليج، في شخصية الملك عبدالعزيز، وتكررت في غالب قصائدهم، وهي صفة العدل، حيث قال في ديوانه المخطوط (إبهاج المهج) في قصيدته التي لم يسبق أن نُشرت، -بحسب الباحث العنزي-:تطهر من كل النقائص شخصهوحازت جميل الذكر منه المآثرُأقام لسير العدل في الناس خطةتحير لها إذ شاهدتها البصائرُعلمنا لمجراها بأنك واردٌلكوثرها السلسال أو عنه صادرُأراح بها من ليس يهجع ليلهذليلًا ومن همه الليل ساهرُفكم خائفٍ عاد بالعدل آمنًاوكم ظالمٍ سُلت عليه البواترُقد كانت شخصية الملك عبد العزيز – رحمه الله – وما زالت وستبقى محل إعجاب الشعراء السعوديين وغيرهم، الذين رصدوا سيرة هذا البطل في مدائحهم له، كما ستظل رمزاً راسخاً وعنواناً ثابتاً لهذا البناء الشامخ، فقد مضى يكافح ويناضل محققاً الآمال بصبر وجلد حتى تم له بفضل الله تحقيق آماله الواسعة، وأهدافه المنشودة في النهوض بشعبه، وبناء مجد تبلور في كيان مستقل، فسجّل بذلك أروع صفحات المجد، إنه قائد محنك وملك تجلت في شخصيته مظاهر العبقرية، وحّد أشتاتا وأسّس مملكة مترامية الأطراف.// انتهى //13:01ت م0063