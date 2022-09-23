لندن 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بخطاب وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتيغ، المرتقب بشأن خفض الضرائب على الأعمال ودعم المواطنين في مواجهة الارتفاع في أسعار فواتير الطاقة.وتناولت في شأن متصل إعلان لجنة السياسات المالية ببنك إنجلترا المركزي عن رفع سعر الفائدة الرسمي للشهر الثالث على التوالي، وذلك في إطار خطط البنك لكبح جماع التضخم المتصاعد.وأخبرت عن مقتل شخصين على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة ٦.٨ درجات على مقياس ريختر، أمس، غرب المكسيك، فيما تسبب أيضاً في سقوط وتصدع عدد من المباني وحدوث انزلاقات أرضية.وعرجت صحف لندن على إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا، رفع قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بعد عامين ونصف من منع وصول السياح وإغلاق حدود البلاد مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.// انتهى //13:27ت م0068