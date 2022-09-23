جنيف 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واساحتفى وفد المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة بجنيف، وبعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية، والقنصلية العامة للمملكة بجنيف بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.واستعرض المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة في كلمة له خلال الحفل مسيرة المملكة على الصعيد الدولي، والتي سعت عبر تاريخها وما تجده في عصرنا الحالي الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى بناء علاقاتها الدولية على أسس وثيقة من الشراكات المميزة القائمة على الود والتعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والازدهار، وجعلت الإنسان أينما كان هدفًا من أهدافها الجوهرية لضمان تمتعه بالحياة الكريمة التي تليق به، فلم تدخر جهدا عن الاستجابة للنداءات الإنسانية حول العالم، ومد يد العون والدعم للدول الأقل نموا.وتطرق السفير الخثيلة إلى جهود المملكة في نشر التسامح والسلام واحترام التنوع الثقافي ونبذ الكراهية والتطرف.حضر الاحتفال عدد من سفراء الدول ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المسؤولين السويسريين وأبناء المواطنين المقيمين في جنيف.// انتهى //13:56ت م0071