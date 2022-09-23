جازان 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم ، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب ، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //14:05ت م0073