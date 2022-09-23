عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الجمعة 1444/2/27 هـ الموافق 2022/09/23 م واس
جازان 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم ، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وهروب ، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.
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14:05ت م
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