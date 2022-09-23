جيزان 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022 م واسعززت أمانة منطقة جازان مشاريعها التنموية، ضمن سلسلة مبادراتها التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، وذلك عبر حزمة من المشاريع التي شملت خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وأنسنة المدن إلى جانب مشاريع تحسين المشهد الحضري بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.ودشنت أمانة المنطقة الأسبوع الماضي 26 مشروعًا ضمن مشاريع معالجة التشوه البصري بتكاليف إجمالية بلغت 76,442,927 ريالًا شملت الأمانة وبلدياتها الـ25 التابعة لها، إلى جانب تدشين 6 مشاريع لسفلتة مخططات المنح في مدينة جيزان والبلديات بتكلفة إجمالية بلغت 62,743,205 ريالات، وكذلك تدشين 5 مشاريع للنظافة بتكلفة إجمالية بلغت 176,178,024 ريالًا.كما سلّمت الأمانة عبر عدد من البلديات التابعة لها 4 مشاريع للطرق لمقاولين لبدء التنفيذ بتكاليف إجمالية بلغت 43,923,111 ريالًا.وتواصل أمانة المنطقة وبلدياتها الـ25 التابعة لها بمختلف محافظات المنطقة حاليًا تنفيذ 94 مشروعًا من مشاريع الباب الرابع التي تشمل 39 مشروعًا لسفلتة الطرق، و14 مشروعًا لإنشاء المرافق العامة، و5 مشاريع لإنشاء الحدائق، و16 مشروعًا لدرء أخطار السيول، إلى جانب 20 مشروعًا في مختلف الخدمات البلدية.كما تعكف أمانة جازان حاليًا على تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة والأرصفة لمشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبر 10 عقود مختلفة، إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير محور طريق الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان وهو أحد مشاريع مبادرة معالجة التشوه البصري في المدن السعودية، حيث يهدف لتطوير محور الكورنيش من دوار الصدفة إلى جامعة جازان وإثرائه بالاستخدام الأمثل لعناصر التصميم الحضري وفق أفضل الممارسات ويشمل ذلك الأرصفة والجزر وعناصر التشجير والمسطحات الخضراء والدورانات الآمنة والمواقف الطولية ومسارات للدراجات وممشى صحي بما يسهم في تعزيز جودة الحياة بمدينة جيزان.كما سعت أمانة منطقة جازان إلى طرح العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة سعيًا لتنمية الاستثمارات وتنويع النشاط الاقتصادي بما يعزز جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة، وتتضمن تلك الاستثمارات مشاريع جاري العمل على إنشائها منها مشروع مدينة طبية ومشروع سوق السمك النموذجي، إلى جانب فرص استثمارية تحت الطرح تشمل مجمعات تجارية متعددة الأنشطة وتشغيل وصيانة عدد من الحدائق، ومستشفى أهلي في صبيا ومجمع رياضي في بيش ومحطة تعبئة شعير، ومنتجع سياحي بفرسان وسوق مركزي بضمد ومجمع ترفيهي بمطل العارضة، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف محافظات المنطقة والمُعلن عنها عبر منص " فرص ".// انتهى //15:18ت م0079