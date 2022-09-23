واغادوغو 27 صفر 1444هـ الموافق 23 سبتمبر 2022م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية بوركينافاسو حفل استقبال، احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة.حضر الحفل معالي رئيس البرلمان البوركيني أبوبكر توقويني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وقادة أركان القوات المسلحة البوركينية، و رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى بوركينا فاسو، ورؤساء الجمعيات الإسلامية ومنسوبي السفارة وعدد من ضيوف السفارة.// انتهى //15:20ت م0080